Affitti brevi | Santanchè | “Con le categorie confronto serie e leale Verso una proposta condivisa”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Il ministero del Turismo sta lavorando sulla norma per glipartendo da un principio che abbiamo sempre sostenuto: regolamentare, ma non criminalizzare. Oggi abbiamo incontrato tutte le, le piattaforme, i sindaci delle città metropolitane e anche i sindacati. Questa giornata dinon è stato uno scontro, ma unserio,e trasparente. Dove ognuno ha presentato la propria visione, le proprie istanze, i propri bisogni”. Ad affermarlo è stata il ministro del Turismo, Danielain un post su Facebook al termine dei tavoli dicon le associazioni di categoria, i Sindaci delle città metropolitane e sindacati, in riferimento alladi legge sulla regolamentazione del ...

Due notti di soggiorno minimo negli airbnb dei centri storici delle città. La norma prevista nella bozza del ddl sugliper ora resta intatta. E restano anche i malumori dei sindaci che vorrebbero ben altro per regolare la giungla delle locazioni. Alla conclusione del tavolo con il ministro al Turismo ...Due gli edifici, uno in via Ferrante Loffredo e l'altro in via San Cosmo, per realizzare oltre 30 appartamenti da usare come sedi aziendali, residenze per studenti e lavoratori eNapoli ...Nubi sulle integrazioni chieste da Milano alla proposta di legge suglidella ministra al Turismo Daniela Santanché. Ieri il vertice a Roma tra governo e Città Metropolitane non è andato come si sperava. L'accordo sulle richieste dei Comuni, tra cui Milano ...

Affitti brevi, i sindaci contro Santanché: “Più autonomia per limitarli” la Repubblica

Ministro e sindaci vogliono regolamentare il fenomeno degli Airbnb. Santanché: "È stato un confronto serio, non uno scontro". Maran: "Servono più proposte" ...Sandro Rogari Mi riferisco ai B&B, agli affitti brevi e via discorrendo. Sono una palese distorsione del mercato della casa nella ricorsa al profitto sfrenato, con conseguenze deleterie per la città.