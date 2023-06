Affidi illeciti diBibbiano | Foti assolto

Lo psicoterapeuta, oggi settantaduenne, era coinvolto nell'inchiesta " Angeli e Demoni " suglineglidi minori nel comune di Bibbiano , a Reggio Emilia. Immediata la promessa della ...Claudio Foti, lo psicoterapeuta imputato nel processo 'Angeli e Demoni' sui presuntinella Val d'Enza reggiana, si commuove: 'Hanno vinto la verità e la giustizia, dopo quattro anni ...Era il 27 giugno del 2019 quando il suo nome venne indicato nell'inchiesta sui presuntinella val d'Enza. A quasi quattro anni di distanza lui dice che "hanno vinto verità e giustizia"...

Caso Bibbiano, presunti affidi illeciti: Foti assolto in Appello TGCOM

