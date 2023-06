AEW | Nuovi biglietti messi in vendita per All In

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il 27 agosto in quel di Wembley si scriverà un’importante pagina di storia per il wrestling britannico e non. La AEW sbarcherà a Londra per uno show che ha già l’aria di essere immenso. Le vendite sono andate a gonfie vele e Tony Khan è sul punto di cavalcare l’onda mettendosi in gioco ancor di piu’ e “cambiando le carte in tavola”. Ecco in che senso. Nuovo set up Ivenduti corrispondono a circa 66mila unità con 9mila posti ancora da assegnare. Visto che plebiscito popolare a richiera è ancora altissima, Tony Schiavone ha spiegato che verranno imnel circuito altri tagliandi nel primo anello e in quello floor. In barba alle problematiche nord americane, in Europa lava a gonfie vele!