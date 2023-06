Adriana Volpe | l’ex marito accusato di maltrattamenti | “Le farò fare una brutta fine”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il quotidiano romano “Il Messaggero” aggiorna i lettori sul processo che vede Roberto Parli, exdi, imputato perin famiglia. La conduttrice e l’imprenditore, genitori di Gisele nata nel 2011, si sono separati a giugno del 2021. A ottobre dello stesso anno,ha presentato una querela nei confronti delconsorte cui è seguita una misura di divieto di avvicinamento disposta nei suoi confronti. In tribunale,ha raccontato di aver ricevuto minacce e insulti anche in presenza della figlia da parte di Roberto Parli che negli ultimi anni avrebbe cominciato ad abusare di alcol. La situazione è precipitata quando nel 2020spalla di Giancarlo ...

La showgirl aveva debuttato come opinionista due anni fa, prima al fianco di, poi con Orietta Berti, dimostrando di essere una persona schietta, ironica e preparata. Sonia Bruganelli si ...La conduttrice ha presentato querela nei confronti di Roberto Parli accusandolo di maltrattamenti in famiglia. Il processo in corso. Il processo contro Roberto Parli entrato nel ...Fino a venerdì, al tavolo della commissione giudicante ci saranno Antonella Elia , Rita Forte , Emanuela Villa e, titolari di alcune delle rubriche fisse del programma, i tre autori ...

Adriana Volpe e i maltrattamenti dell'ex: «Va al Grande Fratello, le farò fare una brutta fine» Open

L'opinionista del GF Vip è reduce da un'esperienza agghiacciante: dopo le minacce, arriva la testimonianza chiave.