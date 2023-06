Dopo il divorzio dall'imprenditore svizzero Roberto Parli,vive con la figlia Giselle. Vediamo dove abita e com'è la sua ...Difatti quest'ultimo ha ricordato a tutti cosa stabilisce la legge in merito: La conduttrice, il suo avvocato tuona: 'E' deontologicamente sbagliato' Successivamente l'avvocato di, ...Roberto Parli è l'ex marito di, imprenditore di successo ed esperto di immobili. Una vita professionale lontana dal mondo dello spettacolo, ma balzato agli onori della cronaca dapprima nel 2021 per via della brusca ...

Adriana Volpe, le minacce dell’ex marito Roberto Parli: «Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine» ilmessaggero.it

Dopo il divorzio dall'imprenditore svizzero Roberto Parli, Adriana Volpe vive con la figlia Giselle. Vediamo dove abita e com'è la sua dimora.L'avvocato di Adriana Volpe è intervenuto dopo le notizie che si sono diffuse in rete Stamattina molti siti e blog in generale hanno riportato alcune ...