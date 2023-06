Addio superiorità morale dell' ex Pci Una volta Botteghe Oscure controllava

Si muove il calciomercato della Juventus. I bianconeri cercano un nuovo esterno dopo l'di Angel Di Maria. Ecco chi potrebbe affiancare Chiesa in un tridente da sballo. Ci sono delle ......Uno che salti l'uomo e crei continuamente. Lui non lo fa quasi mai (83' Saelemaekers ng) BRAHIM DIAZ 5 E a proposito di mercato: che ne sarà del numero 10 Il Real lo rivuole, Maldini e ...Unariconosciuta da tutti e che tutti hanno voluto applaudire all'arrivo dei ragazzi ... Stankovic all': piace Pippo Inzaghi Roma - Spezia, sfida tra squadre poco ciniche e concrete La ...

"Addio superiorità morale dell'ex Pci. Una volta Botteghe Oscure ... ilGiornale.it