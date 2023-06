Addio Astrud Gilberto | il ritmo irresistibile della ragazza di Ipanema

(Di mercoledì 7 giugno 2023) A pensarci oggi pare incredibile che l’uscita di Getz/, registrato nel marzo del ‘63, possa essere stata ritardata di ben un anno. Nell’aprile del ‘62 era uscito, cointestato a Stan first appeared on il manifesto.

Addio ad Astrud Gilberto, la ragazza di Ipanema Agenzia ANSA

Astrud Gilberto, cantante del celebre brano "The Girl From Ipanema", è deceduta lunedì all'età di 83 anni. Il suo brano contribuì a rendere famosa la bossa nova brasiliana in tutto il mondo.L'artista si è spenta all'età di 83 anni. Divenne popolare a metà degli anni Sessanta per lo straordinario successo di "Garota de Ipanema", la canzone composta da Vinícius de Moraes e Antonio Carlos J ...