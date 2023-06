Addio a zanzare | formiche e api | il rimedio fai-da-te infallibile

Leggi su chenews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Diree api è più facile di quanto si pensa grazie a unfai da te. La soluzione è: ecco tutti i dettagli. L’arrivo dell’estate è una tortura per tutti coloro che non sopportano quegli ospiti indesiderati come lefastidiose, leinvadenti e le api che svolazzano con il rischio di una puntura. Lasciare la finestra aperta o vedere il proprio pavimento ricolmo dinon sarà più un trauma grazie ad undella nonna efficace, ottimo per far scappare via tutti gli ospiti sgraditi. CheNews.itLa bella stagione è ormai alle porte e in tanti stanno iniziando a spogliasi, andare al mare e organizzare le proprie vacanza per rigenerarsi. Uno dei periodi più ...