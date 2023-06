Addio a ' fancubo' | l' annuncio Apple fa impazzire gli utenti | ' Ecco l' aggiornamento del correttore automatico negli iPhone'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Amanti dei messaggi pieni di parolacce , il vostro momento è finalmente arrivato. Per gli, infatti, replicare per le rime in chat non è mai stato una passeggiata. Il...

Amanti dei messaggi pieni di parolacce , il vostro momento è finalmente arrivato. Per gli utenti iPhone , infatti, replicare per le rime in chat non è mai stato una passeggiata. Il correttore ...Amanti dei messaggi pieni di parolacce , il vostro momento è finalmente arrivato. Per gli utenti iPhone , infatti, replicare per le rime in chat non è mai stato una passeggiata. Il correttore ...

Addio a fancubo, l'annuncio Apple fa impazzire gli utenti: «Ecco l'aggiornamento del correttore automatico neg leggo.it

Amanti dei messaggi pieni di parolacce, il vostro momento è finalmente arrivato. Per gli utenti iPhone, infatti, replicare per le rime in chat non è mai stato una passeggiata.Se ne è andato in punta di piedi, come nel suo stile. L’avvocato Alfredo Messina, sindaco di Cava de’ Tirreni dal 2001 al 2005, è morto nella notte tra lunedì ...