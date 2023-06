Ad “OttoperOtto” in mostra la Città immaginata di Franco Sortini

Leggi su anteprima24

Continua la rassegna fotografica. Otto fotografi otto racconti Sabato 10 giugno alle ore 17.00 inaugura presso la Sezione Archeologica di Palazzo della Cultura "La Citta?'', la nuovafotografica di, un progetto ispirato al paesaggio urbano e nato da "combinazioni casuali" di fotografie scattate in luoghi e tempi diversi, anche molto distanti fra loro. Saranno 18 le foto in cui la Citta? viene ricostruita accostando e mettendo in relazione fra loro le varie fotografie che a loro volta cercano di rapportarsi l'una con l'altra per dare forma a nuovi spazi esterni. Il percorso espositivo, che si sviluppera? lungo i corridoi della sezione Archeologica del Museo, e? stato concepito come un confronto duale in grado di proporre ...