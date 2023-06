A Young Innovators Business Forum siglato patto per rilancio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Milano, 7 giu. - (Adnkronos) - E' untra le istituzioni, gli innovatori e le grandi imprese per ildell'Italia quello che ha chiuso la seconda edizione delloa Milano. Una manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo che ha avuto una platea piena, attenta e giovane, grazie anche alla presenza delle scuole, e in cui si sono tenuti oltre 60 speech. L'evento dedicato all'innovazione e alle nuove generazioni - promosso da ANGI, l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e con il patrocinio della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, dell'Agenzia per l'Italia Digitale, del Cnr e dell'Enea - ha messo in luce le principali sfide che riguardano l'innovazione ...