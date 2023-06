A seconda del reddito | una soglia più bassa corrisponderà per forza di cose ad una cifra più alta | si possono ottenere fino a 100 euro a settimana

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Gli incentivi erogati dal Governo e dall’Inps ai cittadini in periodo di crisi economica e rincaro dei prezzi, pur non essendo cifre esorbitanti, sicuramente aiutano le famiglie in quelle spese straordinarie spesso molto costose. Vacanze italiane? Ecco la mappa delle 20 attrazioni turistiche più amate X Bonus centro estivo 2023 riconfermato Ne sono stati stanziati diversi, da quello per il climatizzatore nuovo a quello per ...