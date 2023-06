A Gandino Saronni ricorda la vittoria al Giro d’Italia del 1983

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Un grandissimo della bicicletta che esattamente 40 anni fa (primavera) fu l’ultimo a vincere ilcon addosso la maglia iridata. E’ Giuseppe, che giovedì 8 giugno ricorderà il prestigioso traguardo a, nel contesto della serata “Racconti sui Pedali” proposta alle 21 in Piazza Vittorio Veneto (in caso di maltempo Auditorium Biblioteca Civica). Un’impresa, quella del, che da allora non è stata mai replicata e che nella storia è riuscita soltanto ad altri due celeberrimi campioni: Alfredo Binda ed Eddy Merckx. Quella disarà una serata dedicata al ciclismo, fra ricordi sportivi di altissimo livello e aneddoti popolari legati al. Sarà imperniata sulla presentazione del libro “Il ...