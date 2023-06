A Bratislava va in scena il pre-Vilnius Il B9 | la Nato e l’Italia secondo Loperfido

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Quali sono le priorità del vertice dirispetto al peso specifico dei Paesi balcanici? Come il cosiddetto formato B9, che riunisce Bulgaria, Cechia, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia (istituito all’indomani della prima invasione russa dell’Ucraina nel 2014) può svolgere un ruolo rispetto alle emergenze che in quel pezzo d’Europa si stanno manifestando? Alcune risposte sono state offerte dal Segretario Generale della, Jens Stoltenberg, in occasione del vertice B9 che si è svolto ieri a, con al centro del dibattito la guerra contro l’Ucraina “che ha cambiato il nostro ambiente di sicurezza a lungo termine, perché la Russia ha infranto la pace in Europa”, ha spiegato il segretario generale, nel giorno della distruzione della diga di Kakhovka. Stoltenberg ha delineato le priorità ...