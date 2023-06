24h Le Mans - L' edizione del Centenario entra nel vivo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dal 1923, Leesalta eroi e leggende, ricordi vividi e aneddoti inestimabili. l'arena di audaci piloti e affascinanti vetture che attraggono ancora oggi centinaia di migliaia di appassionati, regalando un caleidoscopio di emozioni. la gara delle gare, l'evento più atteso dell'anno, l'del. Signori, la 24 Ore di Lenel. Griglia di partenza affollata. Sul circuito de La Sarthe andranno in pista 62 vetture divise in tre classi. La Hypercar è la categoria regina e quest'anno regalerà ancor più spettacolo. Ad aggiungere ulteriore pepe a questaci ha pensato la Ferrari, con il Cavallino Rampante che torna nella Top Class della grande classica francese con la voglia di scrivere altre pagine importanti della propria storia, ...

La primadi Lesi era disputata nel 1923. Il costruttore francese prova a ripetere i fasti di un tempo con l'ultimo successo che risale al 2009. Quattordici anni fa Peugeot si era imposta ...Toyota PriusLeCentennial GR Edition è il nome della nuova concept car della casa automobilistica giapponese che omaggerà il centenario della 24 Ore di Le. Questa si basa sulla quinta generazione ...In classe GTE sarà il canto del cigno per queste vetture che correranno per l'ultima volta a Le. Dall'anno prossimo si aprirà alle GT3 e ne conseguirà un innesto di nuovi competitors, ora ...

24h di Le Mans | Allarme Toyota: "La situazione è difficile" Motorsport.com - IT

Il prototipo sportivo, denominato 24h Le Mans Centennial GR Edition, si basa sulla quinta generazione della berlina: le specifiche del motore, però, sono ancora un segreto ...È arrivato il momento dei riscontri cronometrici: a parlare adesso è la pista. Occhi puntati sulla sfida Toyota vs Ferrari ...