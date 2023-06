24 Ore di Le Mans | l' albo d' oro

Nel mondo delle corse, la settimana che porta alla 24di Leè una settimana particolare. La più attesa, probabilmente, con giorni e giorni di accompagnamento verso la gara regina del mondo Endurance. Vincere sul circuito della Sarthe può valere ...Appuntamento con la storia, il conto alla rovescia dell 'edizione del Centenario della leggendaria 24di Leè iniziato. 24di Le, in motori si sgranchiscono Il via alla gara è previsto per Sabato 10 Giugno alle16:00, ma già da questo pomeriggio partiranno, infatti, le prime ...Un'edizione storica Il Centenario della 24di Leinizia ormai il conto alla rovescia. Difficilmente si sarebbe potuto sperare in un parco iscritti migliore . Dopo la desolazione degli anni passati, la categoria regina torna ai fasti ...

Al via la 24 Ore di Le Mans e in pista torna Ferrari. Tutto quello che c’è da sapere Il Sole 24 ORE

E' l'evento dell'anno e nessuno se lo deve perdere: questa è la settimana della 24h di Le Mans, giunta nel 2023 all'edizione del Centenario.I protagonisti del FIA World Endurance Championship tornano ...L'ex F1 di Sauber e Caterham correrà il 13 agosto a Indianapolis col team di proprietà di Denny Hamlin e Michael Jordan ...