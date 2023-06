16° Festival del cinema spagnolo e latinoamericano Italia 2023

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Al via la 16a edizione con la grande attrice Susi Sánchez, Madrina d’onore, che riceve il Premio Cuore di Napoli. Una nuova ‘Menina’ del pittore Alfredo Palmero scelta come nuova immagine ufficiale del. La 16ª edizione deldelapre le danze con due appuntamenti estivi, a Napoli (FOQUS Quartieri Spagnoli, dal 23 al 30 giugno), e a Messina (Parco Horcynus Orca, dal 30 luglio al 1 agosto). Dopo l’estate, la manifestazione celebrerà il suo appuntamento centrale a Roma (dal 5 al 12 novembre), per poi continuare il suo tour incon tappe a Genova, Padova, Campobasso, Matera, Cagliari e Bergamo. Ad aprire questa nuova e ricca edizione, scelta come Madrina d’onore, l’attrice Susi Sánchez, ...