10eLotto | in Campania vincite per 32 mila euro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTripletta incon il. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, sono stati conquistati un totale di 32. Da segnalare duegemelle a Battipaglia, in provincia di Salerno, con due 6 Doppio Oro da 12ciascuno mentre a Sala Consilina, sempre in provincia di Salerno, un giocatore si è aggiudicato 8con un 7 Oro. L’ultimo concorso delha distribuito premi per poco più di 22,8 milioni diin tutta Italia, per un totale che sfiora gli 1,7 miliardi diin questo 2023. L'articolo proviene da Anteprima24.it.