è il terzo quarto in programma al Roland Garros 2023 mercoledì 7 giugno alle 15:00. Alexanderè ormai un personaggio noto agli amanti del tennis, passato negli anni da ...La sfida del nord, ancora una volta. Casper Ruud contro Holger Rune vale l'accesso alla semifinale del Roland Garros, contro uno tra Saschae Tomas. Il norvegese e il danese non si amano - per usare un eufemismo - e si ritrovano sulla terra di Parigi dopo le scintille dell'anno scorso, con accuse reciproche dopo il ...L'argentino Tomas, che a Parigi vive il momento migliore della sua carriera, affronterà il semifinalista della scorsa edizione del Roland Garros, Alexander. Per il tedesco, l'...

Zverev-Etcheverry, quote e pronostico del quarto di finale al Roland Garros La Gazzetta dello Sport

Zverev-Etcheverry si giocano un posto in semifinale al Roland Garros, mercoledì 7 giugno alle 15:00. Leggi analisi, quote e pronostico ...Zverev da tanti anni è un giocatore di altissimo livello ... Il tennista tedesco mercoledì pomeriggio affronterà l'argentino Etcheverry nel match dei quarti di finale, dove si spera non abbia problemi ...