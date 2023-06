Zuppi-Meloni | missioni impossibili per la Pace in Ucraina e lo stop ai migranti

Leggi su panorama

(Di martedì 6 giugno 2023) Una prima tappa di due giorni in, cui dovrebbe seguire una visita a Mosca. È questa la «missione speciale» che Papa Francesco ha affidato al cardinale Matteo Maria, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, investito del cruciale ruolo di negoziatore per la Santa Sede. Il fine? Gettare le basi per un negoziato con la «N» maiuscola. Ovvero ciò che finora non si è visto in alcun modo nell’Est europeo martoriato dalla guerra. Un abito, quello del negoziatore, che calza alla perfezione al cardinale, il quale è già stato mediatore in numerose trattative: come quella tra il governo del Mozambico e la fazione ribelle del partito Resistência Nacional Moçambicana che condusse, dopo 27 mesi di trattative, alla firma degli accordi didi Roma che sancirono la fine delle ostilità. O come quella in Ruanda nel 1993, quando ...