Zlatan Ibrahimovic dice addio al calcio | ma non alla sua Harley - Davidson!

(Di martedì 6 giugno 2023) Sono giorni molto particolari per il Milan e per. L'attaccante, dopo una stagione complicata dai tanti infortuni che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco, ha ufficialmente ...

Sono giorni molto particolari per il Milan e per. L'attaccante, dopo una stagione complicata dai tanti infortuni che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco, ha ufficialmente detto addio al calcio giocato salutando il popolo ...di Gianmarco Aimi R educe dall'addio al calcio di, che è già un duro colpo a livello emotivo, stamattina il milanista medio si sveglia e viene a sapere che Paolo Maldini e ...E setornasse subito al Milan in qualità di dirigente Per ora si tratta soltanto di una voce, anche perché lo svedese ha messo in chiaro che intende prendersi del tempo per riflettere ...

Nemmeno il tempo di assorbire l’emozionante addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic che al Milan si è scatenata un’altra rivoluzione. Questa volta pesantissima perché ad andare via saranno i direttori ...Sono giorni molto particolari per il Milan e per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante, dopo una stagione complicata dai tanti infortuni che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco, ha ufficialmente d ...