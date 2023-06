Zilliacus nuovo patron dell’Inter! Presto l’annuncio ? Radio Radio

Secondo una delle fonti,ha bisogno di un equity partner per procedere ad un eventuale ... Entrambe le squadre vorrebbero costruire unstadio che prenda il posto di San Siro, ma non ci ...E se fosse un finlandese il prossimo proprietario dell' Inter Su Twitter gioca con le parole Thomas, supermanager miliardario che ha legato le proprie fortune al colosso della telefonia Nokia . Di stanza a Singapore, ma con una casa a Brumate (nel Comasco) e una passione antica per il ...è un ex responsabile dell'ex colosso telefonico finlandese Nokia che ha lasciato negli anni '90 per creare Mobile FutureWorks (un fondo di investimenti hi - tech) a Singapore, dove risiede

Chi è Thomas Zilliacus, il miliardario finlandese che vuole comprare ... Open

lasciandola a Zilliacus. Si chiude un’era fatta di momenti di grandi soddisfazioni e di grandi rimpianti, forse una delle più importante della storia nerazzurra. Ora l’ultimo gradino che rimane da ...Enorme fatturato per le società in mano al nuovo potenziale acquirente dell’Inter al termine dell’attuale stagione, per Zhang si tratterebbe di un grandissimo affare ...