Zielinski il pianto d’addio al Napoli | Samardzic in arrivo!

Leggi su napolipiu

(Di martedì 6 giugno 2023) Notizie Calcio– Piotrpronto a dire addio, il centrocampista non trova l’accordo per il rinnovo. C’è Lazar. Sontuoso, con un’eleganza ed una tecnica infinita, si discontinuo, ma a calciatori del genere si concede tutto. Magari fa arrabbiare perché con la sua tecnica, con il suo destro e sinistro può fare qualsiasi cosa, ma non si può mai odiare, ma solo amare. È Piotrgiocatore sontuoso, sopraffino, di un altro livello. Uno che se riuscisse a credere di più in se stesso farebbe cose ancora più importanti. Ma il polacco resta un giocatore fantastico, uno che sentedentro. La sua immagine disteso sul prato dello Stadium al gol di Raspadori contro la Juve resterà nella storia. Perché in quel momento Piotr ha detto: “Si, ce l’abbiamo ...