Zielinski | ancora nessuna proposta di rinnovo da parte del Napoli Gazzetta

(Di martedì 6 giugno 2023) Ladello Sport si sofferma sulla situazione contrattuale di Piotrnel. Il club di De Laurentiis non gli hafatto pervenire unadi, che comunque sarebbe al ribasso rispetto alle cifre percepite fino a questo momento dal polacco. Sul prolungamento di, dunque, c’è aria di stallo, nonostante il centrocampista sia intenzionato a restare. Ilintanto già si è mosso per individuare un possibile sostituto, che sarebbe Samardzic, dell’Udinese. “Per quanto dadel giocatore ci sia la volontà di restare, le trattative per ilsono in fase di stallo. L’accordo attuale scadrà nel 2024 e il, se dovesse fargli una nuova ...

...- Savic Il mercato della Lazio godrà dunque di un introito importante che potrebbe aumentare... A centrocampo piace tanto(scadenza di contratto nel 2024) prima scelta soprattutto in ...Per non perdere il tempo di giocata e non far finire in fuori gioco Osimhen,gli recapita ... a dimostrazione che del fatto cheoggi, in un mondo di miscredenti, esistono giocatori che ...A proposito di polacchi, il Napoli potrebbe perdere anche Idasiak e soprattutto. Il ... E, a centrocampo ci sarà un vero e proprio rinnovamento. Lasceranno la squadra anche Ndombele (...

Zielinski: “Abbiamo sbagliato in fase conclusiva, dobbiamo puntare ... SSC Napoli

Piotr Zielinski è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dello Scudetto del Napoli. Giocatore sontuoso, sopraffino, di un altro livello. Uno che se riuscisse a credere di più in se stesso fa ...Già scelto l'erede di Zielinski: è Lazar Samardzic. Il talento dell’Udinese, 21 anni, è reduce da un’annata in cui ha dimostrato di essere all’altezza della Serie A. Giuntoli l’ha seguito a lungo e De ...