Zelensky riceve a Kiev il Cardinale Zuppi | il video dell’incontro per parlare di “giusta pace”

(Di martedì 6 giugno 2023) Il Presidente ucrainoha ricevuto ailinviato da Papa Francesco in Ucraina. Durante l’incontro, ha fatto sapere l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, su Twitter i due hanno parlato del “raggiungimento della”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... ma dato che la guerra è sul nostro territorio, l'algoritmo per arrivare alla pace può essere solo ucraino", ha scrittoal termine dell'incontro, ricordando il piano di pace ucraino in dieci ...Allo stesso tempo,ha ribadito uno dei suoi punti irrinunciabili: "poiché la guerra è sul nostro territorio - ha aggiunto - l'algoritmo per raggiungere la pace può essere solo ucraino". ...Il leader di Kiev, Volodymir, ha incontrato questa mattina - martedì 6 giugno - il cardinale Matteo Maria Zuppi , Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nella capitale ucraina. A ...

