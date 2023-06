Zelensky | l' attacco alla diga non influenzerà la controffensiva

La distruzione della diga "non influenzerà e non cambia i piani della controffensiva". Lo ha detto il presidente ucranino Vlodymir. "L'esplosione della diga non ha influito sulla capacità dell'Ucraina di liberare i propri territori", ha detto il leader ucraino su Telegram dopo un incontro con il suo staff. "Lo stato di ...... Kiev accusa Mosca di vivere in un "universo virtuale", dove viene descritto unsu larga ... Una ricostruzione che Mikhyalo Podolyak, influente consigliere di Volodymyr, respinge ...Mentre Kiev e Mosca si accusano a vicenda dell', sui social media circolano video e immagini ... E il presidente ucraino Volodymyrafferma che la 'distruzione' della diga di Nova ...

Fatta saltare la diga a Kakhovka, uno tsunami allaga l'Ucraina. L'Onu: migliaia in pericolo - Crollo diga di Kherson: allagati due quartieri, acqua salita di 2,5 metri - Crollo diga di Kherson: allagati due quartieri, acqua salita di 2,5 metri RaiNews

KIEV, 06 GIU - La distruzione della diga "non influenzerà e non cambia i piani della controffensiva". Lo ha detto il presidente ucranino Vlodymir Zelensky. (ANSA) ...Il punto militare 473 | Da mesi Zelensky sosteneva che i russi avessero minato la diga sul Dnipro. Ora le acque del fiume fuoriuscite potrebbero costringere gli ucraini a cambiare i piani della contro ...