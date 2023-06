Zelensky incontra Zuppi e gli ribadisce quello che aveva già detto al Papa

Ha detto: 'Abbiamo discusso della situazione in Ucraina e della cooperazione umanitaria nel quadro della Formula di pace ucraina. Solo gli sforzi congiunti, l'isolamento diplomatico e la ...L'incontro è stato molto cordiale e, a quanto trapela, Zuppi ehanno concordato su alcuni punti chiave per procedere nella direzione di una dialogo stabile e concreto. Già ieri l'...In spalla troviamo invece il viaggio del cardinal Zuppi in Ucraina ('Zuppi cerca la pace, oggima non vedrà Putin Controffensiva di Kiev'). IL SOLE 24 ORE 'Btp Valore, debutto da ...

Zelensky incontra il cardinale Zuppi, al centro del colloquio la formula di pace ucraina – video Agenzia Nova

"Solo sforzi congiunti, isolamento diplomatico e pressioni sulla Russia possono portare una giusta pace in terra ucraina". Ieri il nunzio ...Il presidente ucraino e l’inviato di Papa Francesco hanno discusso su “alcuni punti chiave per procedere nella direzione di una dialogo ...