Zelensky al cardinale Matteo Zuppi | Contrario a un cessate il fuoco Non porterà la pace - VIDEO

(Di martedì 6 giugno 2023), l'inviato di Papa Francesco in Ucraina, è da lunedì 5 giugno 2023 a Kiev per favorire "una giustae sostenere gesti di umanità per allentare le tensioni", come ha comunicato la Sala stampa vaticana. La giornata di lunedì 5 giugno è stata dedicata a un momento di preghiera a Bucha

Ilpresidente della Cei ha iniziato ieri, 5 giugno, e conclude oggi, martedì 6, la serie di colloqui in veste di inviato del Papa. Oggi la visita al presidente. La Santa Sede "I ...intanto, con l'inviato di Papa Francesco, mette le mani avanti: un cessate il fuoco in Ucraina "non porterà alla pace" . "La visita delZuppi è in se stessa un segno di ...Leggi anche IlZuppi a Kiev per una 'missione di ascolto' Il 5 e il 6 giugno il ... E il presidente ucraino Volodymyrafferma che la 'distruzione' della diga di Nova Kakhovka è opera ...

L'incontro tra Zelensky e il cardinale Zuppi a Kiev. Il presidente ucraino: «Non sarà un cessate il fuoco a portare la pace ... Open

Il cardinale ha concluso oggi la sua missione come inviato del Vaticano. Per il presidente "la formula della pace non può che essere ucraina", sottolineando che non sarà raggiunta solo con un cessate ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato martedì a Kiev il cardinale Matteo Zuppi, rappresentante speciale di Papa Francesco, in visita in ...