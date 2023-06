Xiaomi 13 Ultra è ufficiale anche in Italia | e potete provarlo a Casa Xiaomi

(Di martedì 6 giugno 2023)13è ufficialmente in arrivo in: ecco quando potrete acquistare e toccare con mano il nuovo smartphone di punta! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo finalmente una data ufficiale per l'uscita europea di13, il dispositivo più prestigioso in assoluto del produttore cinese per questa prima parte del 2023: ed è la divisione francese della società a svelarla, sul proprio sito ufficiale. ...Negli ultimi anniha dimostrato di fare davvero sul serio nel segmento smartphone , lanciando dei top di gamma di livello assoluto. L'ultimo arrivato si chiama13, il dispositivo che fa della fotografia il suo aspetto centrale. Nel corso delle ultime settimane sono emersi i primi dettagli sul debutto europeo di13, con alcuni ...13, il nuovo smartphone di punta con obiettivo Leica per un'esperienza fotografica di livello professionale e funzionalità avanzate arriva in Italia., conosciuto per la sua ...

Xiaomi 13 Ultra: la data di lancio in Italia è ufficiale Telefonino.net

Il sito francese della società apre i preordini il 12 giugno, con offerta di lancio che dura fino al 21 giugno. Lecito immaginare che le consegne effettive inizieranno il 22.Xiaomi ha finalmente annunciato la data di presentazione in Italia di 13 Ultra, il nuovo smartphone realizzato in collaborazione con leica ...