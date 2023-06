Xavi e Iniesta di nuovo insieme per l’amichevole tra Barcellona e Vissel Kobe VIDEO

(Di martedì 6 giugno 2023) Oggi ilha affrontato ilin Giappone per un’amichevole terminata 2-0 per i blaugrana, dove sono andati a segno l’ex Milan Kessie e il difensore Eric Garcia. Il capitano delè l’ex centrocampista del Barça Andres, che ha potuto rincontrare il suo vecchio amico, ora tecnico dei blaugrana,. I due si sono scambiati un lungo abbraccio, per poi chiacchierare qualche secondo prima della partita.hanno sicuramente segnato un’era del calcio moderno, portando a casa numerosi titoli con la maglia dele 1 Mondiale e 2 Europei con la Spagna. pic.twitter.com/qaB1Cle6F6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 6, 2023 L'articolo ilNapolista.

El FC Barcelona s'enfronta aquest dimarts al migdia al Vissel Kobe d'Andrés Iniesta i Sergi Samper a Tòquio després d'haver finalitzat la Lliga.