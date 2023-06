“X sempre assenti” | il film documentario sui Verdena

Quasisi tratta dell' intestino ; più raramente, invece, è la vescica. Gli uomini hanno una ... Se essi sonoo lievi ci si limita alla sorveglianza attiva. Lo specialista può anche ......cui gli elementi più pesanti (quelli che gli astronomi chiamano metalli ) erano del tutto, ... Ai nostri abbonati riserviamo contenuti esclusivi ein aggiornamento. Entra anche tu in ...Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, impegnati in Italia proprio per le celebrazioni del 2 ...della diplomazia parlamentare in vista di un ben più significativo vertice che avrà luogo...

Verdena, il film documentario “X Sempre Assenti” presentato al Biografilm Festival 2023 imusicfun.it

Al Corriere della Sera, Luca il figlio di Nino Manfredi racconta il rapporto con suo padre: “La sua arte lo ha reso immortale, ma è stato un ...In occasione del Biografilm Festival, il 16 giugno i Verdena presenteranno il documentario "X sempre assenti" al cinema Arlecchino di Bologna ...