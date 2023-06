X Factor 2023 | dopo l’ironia di Fedez sul ritorno di Morgan nel talent arriva la provocatoria replica del cantante | ecco cosa ha detto

(Di martedì 6 giugno 2023) Fervono i preparativi per la prossima edizione di X, ilshow che ha visto esplodere artisti come Marco Mengoni, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Pochi giorni fa è stata annunciata la giuria di quella che sarà l’edizione numero 17. Confermatissimi, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Rkomi invece verrà sostituto da. Per il cantautore milanese si tratta di un grandenove anni di assenza.infatti aveva già partecipato in qualità di giudice a sette edizioni di X, di cui tre in onda sulle reti Rai e le restanti quattro su Sky. Nel corso dei suoi trascorsi televisivi,non è mai passato inosservato, anzi. Celebri le sue “turbolenze”. Il frontman dei Bluvertigo è spesso stato ...

Morgan risponde a Fedez: è già scontro aperto tra la giuria di X. Appena annunciati in via ufficiale come giudici, tra Fedez - confermato in giuria - e Morgan - il grande ed attesissimo ritorno della prossima edizione - è già guerra. 'Morgan risponde a ...

