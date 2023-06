WWE | Vince McMahon avrebbe avuto una grossa influenza sul Raw di questa notte

Come riportato da ESPN, Stephanie McMahon non è più co - CEO della. La decisione è arrivata dopo che il padreMcMahon è tornato al vertice della massima federazione di wrestling al mondo. "Con la leadership di Nick (Khan, CEO della compagnia) e Paul 'Triple ...Come riportato da ESPN, Stephanie McMahon non è più co - CEO della. La decisione è arrivata dopo che il padreMcMahon è tornato al vertice della massima federazione di wrestling al mondo. "Con la leadership di Nick (Khan, CEO della compagnia) e Paul 'Triple ...

WWE: Vince McMahon era nel backstage e ha cambiato la puntata, modifiche ben accolte Zona Wrestling

McMahon reportedly ran Raw on June 5, and unlike when that happened a couple months ago, it wasn’t viewed as the end of the world in the locker room.WWE's powerhouse, Chairman Vince McMahon, will make a meaningful appearance at tonight's RAW, emanating from the illustrious XL Center in Hartford, Connecticut. However, more than the revered Chairman ...