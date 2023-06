WWE | Uno spavaldo Dom schiaffeggia Cody Rhodes | ma poi si nasconde dietro Rhea

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 6 giugno 2023) Ieri sera in quel di Monday Night Raw è andato in scena un segmento con protagonisti Dominik Mysterio e. L’American Nightmare era ospite di Miz TV quando è stato interrotto da Dom Dom e dalla SmackDown Women’s ChampionRipley. Ben presto il confronto ha assunto toni piuttosto tesi. Domma poi.. Dominik Mysterio si è presentato sul ring confrontandosi con. Dom, fischiatissimo dal pubblico, ha evidenziato cheavrebbe dovuto starsene a casa con la famiglia e curare il braccio infortunato definendolo un “cattivo” padre esattamente come Rey., allora, ha perso la pazienza e ha replicato di avere grande rispetto per Rey, ma che sicuramente ha commesso degli errori e di averne davanti agli occhi ...