WWE | Una star della UFC sarebbe intenzionata alla carriera nel wrestling

(Di martedì 6 giugno 2023) E’ da mesi che vi parliamo“fusione” nell’unico gruppo Endeavor tra la WWE e la UFC. Le speculazioni sulle possibili collaborazioni non mancano e visti i trascorsi e i passaggi di diverse superdall’una e dall’altra parte c’è da aspettarsi qualcosa in futuro. Ad esempio una campionessacorte di Dana White sta meditando ad un’esperienza in quel di Stamford, ecco di chi si tratta. L’identikit Stiamo parlando di Amanda Nunes che ai microfoni del New York Post ha parlato cosi: “se le cifre sono quelle giuste… perchè no? Qui ho vinto di tutto, addirittura sono diventata campionessa per due volte. Quando abbandonerò l’ottagono ci penserò, di sicuro non scomparirò dai radar”.