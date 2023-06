(Di martedì 6 giugno 2023) Nel wrestling come in nessun altro sport, la linea che divide la vittoria dalla sconfitta è decisamente fine, in termini di successo. Anche quando si perde un incontro, infatti, è comunque possibile impressionare gli addetti ai lavori, e questo è il caso diquesta settimana. Durante la puntata di questa settimana di Raw, la costruzione del Money in the Bank è proseguita con due incontri di qualificazione. Lo show è stato caratterizzato anche da un grande main event: Seth Rollins ha difeso il suo World Heavyweight Title contro. Questa è stata la prima difesa televisiva del titolo da parte di Rollins da quando è diventato il campione del brand rosso. Secondo PW Insider, diversi talenti hanno apprezzato molto la performance diin quel di ...

WWE: Tante lodi nel backstage per Damian Priest, la sua prestazione ha entusiasmato Zona Wrestling

