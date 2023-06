WWE | Possibile stipulazione speciale per Lesnar vs Cody III

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 6 giugno 2023) Lungi dall’essersi conclusa, la rivalità tra BrockRhodes vedrà l’ennesimo match tra i due nell’evento più caldo dell’anno, SummerSlam 2023. È probabile che il loro match sia regolato da unaalla quale i fan si erano disabituati, secondo quanto riportato da Bryan Alvarez sul Wrestling Observer. L’indiscrezione sembra trovare conferma nella intensità del loro feud, e nella probabilità che questo possa essere il capitolo conclusivo della saga, quindi giustamente connotato da una cornice “importante”. “Qualcosa che non si vede da tempo… “ Il giornalista di Wrestling ha dichiarato che qualcosa di “epico” ci sarà a SummerSlam, anche se non ci sono conferme riguardo a quali atleti ne saranno coinvolti: “Mi è stato detto che qualcosa ci sarà, e non sarà un semplice match tra i ...