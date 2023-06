WWE | Owens vs GUNTHER da cineteca | la spunta l’austriaco ma siamo solo all’inizio anche Riddle coinvolto?

(Di martedì 6 giugno 2023) Durante l’ultimo episodio di Raw oltre al main event valido per il World Heavyweight Championship con la difesa del titolo di Seth Rollins contro Damien Priest, un altro incredibile incontro ha visto coinvolti Kevin. La rivalità tra l’Imperium e gli Undisputed Tag-Team Champions continua ed ingrana pesantemente dopo questo match, definitivo da molti come uno dei migliori della storia recente dello show rosso. I due non si sono risparmiati, tirando fuori un match da PPV. Un vero e proprio incontro “esplosivo”, utilizzando lo stesso termine che ha usato la WWE per definire questo match, senza esclusione di colpi. A vincere è stato l’Intercontinental Champion, che ha piegato la resistenza del Prizefighter grazie ad un roll-up in seguito alla raffica di interferenze di Kaiser e Vinci, a cui Sami Zayn non è riuscito a rispondere ...

Kevin Owens cambierà la theme song in futuro in WWE The Shield Of Wrestling

Negli ultimi mesi Sami Zayn è stato il punto focale attorno alla storyline della Bloodline. Tuttavia, dopo quanto accaduto a Night of Champions, per Sami e Kevin Owens adesso è giunto il momento di in ...Durante l’ultima puntata di Friday Night SmackDown poi, i fans si aspettavano di vedere, oltre la celebrazione per i 1000 giorni come Universal Champion che ha anche portato la WWE a dare a Roman ...