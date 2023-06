(Di martedì 6 giugno 2023) Dopo essere diventato ilWorld Heavyweight Champion,ha lanciato sui social una Open Challenge senza farsi troppi problemi cercando anche un punto di distinzione da Roman Reigns che il suo titolo lo difende di rado. Dopo alcuni screzi verbali della scorsa settimana, la Open Challenge è stata accettata da Damian Priest e i due si sono ritrovati stanotte sul ring nel main event di Raw. Con Finn Balor non è un discorso chiusodel main event c’è stata occasione per un confronto trae Priest già ad inizio puntata di Raw. Il campione ha aperto Raw spiegando i motivi della Open Challenge, ricordando in particolare che un titolo massimo non veniva difeso nello show rosso da oltre due anni.ha anche elogiato il Judgment Day che non si è fatto ...

WWE: Buona la prima difesa di Seth Rollins, ma è già pronto un nuovo sfidante Zona Wrestling

Kayden Carter e Katana Chance hanno fatto il loro debutto lottato nel main roster nella puntata di stanotte di Monday Night RAW.Backlash, Night of Champions e adesso sappiamo, o almeno crediamo di sapere quando si terrà il terzo match tra Brock Lesnar e Cody Rhodes. Queste due Superstar stanno infiammando gli show della WWE, d ...