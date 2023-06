WWE | Braun Strowman ha lasciato l’ospedale dopo l’operazione

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 6 giugno 2023) Negli scorsi giorni,si è sottoposto a un delicato intervento al colloaver rimediato un grave infortunio qualche tempo fa. Purtroppo, il wrestler dovrà stare fuori per molto tempo, ma l’intervento pare essere andato molto bene. Il Monster of all Monsters è apparso di buon umorel’intervento ed è fiducioso di poter rientrare presto. I messaggi di auguri, che aveva di recente smaltito una commozione cerebrale, si è sottoposto a un intervento di fusione, simile a quello al quale si sono sottoposti wrestler come Sheamus ed Edge. Ieri, il wrestler haed è tornato a casa. Purtroppo, essendo l’infortunio abbastanza serio, il wrestler è stato spostato nella lista degli infortunati e la WWE non ha alcun piano ...