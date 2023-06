(Di martedì 6 giugno 2023) Dire che non hanno rivali sarebbe ingeneroso nei confronti delle altre coppie e anche ingiusto per i due campioni, perché sminuirebbe ciò che stanno facendo. Ma come si può definire la cavalcata di ...

Ma come si può definire la cavalcata di Agustin Tapia e Arturo Coello in questo 2023 Nono centro in altrettante tappe delTour per l'argentino e lo spagnolo, stavolta con Marbella a fare ... Su Sky e in streaming su NOW prosegue la stagione delTour , con la tappa di Marbella , dodicesimo torneo dell'anno. Iltorna in uno dei Paesi in cui è più amato, la Spagna . E lo fa in grande stile, con il secondo Master della stagione ...

World Padel Tour, la nona sinfonia di Tapia-Coello. Sorrisi azzurri al femminile La Gazzetta dello Sport

Anche Gonzalez e Gutierrez si arrendono ai dominatori del 2023. Tra le donne conferma per Josemaria-Sanchez, buono il percorso delle italiane: Orsi ai quarti, ottimi per Sussarello-Stellato ...