WindTre Business e Call2Net | Data Center green per un futuro più sostenibile

(Di martedì 6 giugno 2023) ROMA –ha avviato una partnership con, società specializzata in soluzioni innovative nella customer interaction. In particolare, la realtà consulenziale ha affidato al brand B2B dii propri sistemi informatici per supportare l’outsourcing dei calldelle sue aziende clienti. Attraverso i servizidi connettività, di security, di fonia in VoIP e, infatti,beneficia di una soluzione integrata per gestire il proprio corecon un unico interlocutore, che semplifica la gestione e la manutenzione dei sistemi aziendali. Il servizio è fornito aattraverso l’infrastruttura gestita da ...

ha avviato una partnership con Call2Net , società specializzata in soluzioni innovative nella customer interaction. In particolare, la realtà consulenziale ha affidato al brand B2B di ...ha avviato una partnership con Call2Net , società specializzata in soluzioni innovative nella customer interaction. In particolare, la realtà consulenziale ha affidato al brand B2B di ......di una tavola rotonda alla quale hanno partecipato anche il presidente di I - Com Stefano da Empoli e al direttore external affairs and sustainability diRoberto Basso, il senior...

Data center green, Call2Net si affida a WindTre Business CorCom

(Teleborsa) - WINDTRE BUSINESS ha avviato una partnership con Call2Net, società specializzata in soluzioni innovative nella customer interaction. In particolare, la realtà consulenziale ha affidato al ...Sono ancora a disposizione delle imprese siciliane i fondi per il bonus connettività. Parla il manager, nato ad Agrigento, che dal primo aprile dello scorso anno è il ceo di Wind Tre ...