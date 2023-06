Whatsapp | Instagram e linea internet down in Italia | cosa sta succedendo?

(Di martedì 6 giugno 2023) Problemi allain diverse zone d’, con segnalazioni provenienti da più parti che evidenziano malfunzionamenti alle linee telefoniche (fisse e mobili) e anche ai principali social network comee Facebook. Ilper i servizi utilizzabili solo attraverso connessionesi è registrato nel pomeriggio di martedì 6 giugno, come dimostrano le diverse segnalazioni arrivate sul sitodetector, dove gli utenti si riversano per evidenziare i problemi di funzionamento delle reti telefoniche e soprattutto dei social network.ininsieme ae alle lineesuccede Per ...

risulta in down per numerosi utenti in Italia. Il servizio di messaggistica online sta ... Facebook Messenger e, tutti sistemi gestiti da Meta Platforms. Anche su Twitter si stanno ...Gli utenti die Facebook stanno lamentando problemi di accesso ai propri social. Il sito Downdetector registra un picco di segnalazioni nell'ultima ora in Italia, mentre su Twitter cominciano a ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 L'app di messaggisticain difficoltà in tutto il mondo : ci sono stati problemi nell'utilizzo dell'applicazione ...Facebook e..

WhatsApp, Instagram e Facebook down in tutta Italia: cosa succede HDblog

WhatsApp risulta in down per numerosi utenti in Italia. Il servizio di messaggistica di Meta sta riscontrando problemi nell'ultima mezz'ora, con almeno 7.858 segnalazioni sul sito Downdetector.Poco dopo le 16 di questo pomeriggio, sono arrivate migliaia di segnalazioni per un malfunzionamento delle app Meta, Facebook, Ig e Whatsapp.