Whatsapp down | il social di Meta non funziona | ecco cosa sta succedendo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 giugno 2023), l’applicazione di messaggistica istantanea non. All’improvviso ildi, oggi pomeriggio, martedì 6 giugno, ha smesso dire . L’applicativo non risponde in molte parti d’Italia e si moltiplicano le segnalazioni. Su Twitter #è tra i più ricercati. Da parte del colosso Americano non c’è stata nessuna comunicazione in merito al guasto. Si è comunque trattato di un problema temporaneo, che sembra essere rientrato, almeno in gran parte del territorio nazionale., i precedenti Non è certo la prima volta che ci sono problemi sul sistema di messaggistica istantanea. Oggi, anzi, l’impatto è stato solo su una porzione limitata di utenti. Che si sono potuti ...