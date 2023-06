!'. Così il Tottenham accogliePostecoglou, il nuovo tecnico. Un tecnico da cui ripartire dopo la tormentata stagione appena conclusa. Scandita da tre avvicendamenti in panchina (...!'. Così il Tottenham accogliePostecoglou, il nuovo tecnico. Un tecnico da cui ripartire dopo la tormentata stagione appena conclusa. Scandita da tre avvicendamenti in panchina (...

“Welcome Ange!”. Il Tottenham affida la panchina a Postecoglou La Gazzetta dello Sport

Everton transfer news, rumours, gossip and speculation including the latest on Beto, Jean-Philippe Mateta, Rodrigo, Tammy Abraham, Amadou Onana, Jarrad Branthwaite, Andre Gomes, Tom Krauss and Viktor ...We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract “Ange brings a positive mentality and a fast, attacking style of play. He has a strong ...