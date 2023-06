Walter Santillo | chi è l’autore televisivo compagno di Raffaella Carrà | “Il mio successo lo devo a lei”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 giugno 2023), nato a Catanzaro il 12 luglio 1959, è un conduttoreed autoreitaliano. Inizialmente è un animatore nei villaggi turistici e sulle navi da crociera, poi anche speaker e conduttore radiofonico. Successivamente la sua carriera prende una strada differente iniziando a lavorare su emittenti televisive locali come Rete Mia, Canale 10 ed in reti del circuito di Cinquestelle e su TMC. Negli anni Ottanta inizia la sua carriera come autore, collaborando con giovani e promettenti attori come Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Diviene noto anche sulle reti nazionali nei primi anni Novanta, quando collabora con Giorgio Bracardi per la trasmissione di Rai 2 Chiappala Chiappala., chi è ...