Wall Street apre in calo | Dj - 0 | 03% | Nasdaq - 0 | 32%

Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 33.521 punti; sulla stessa linea, resta piatto l' S&P - 500 , con le quotazioni che si posizionano a 4.Si muovono con cautela i future sugli indici statunitensi, lasciando presagire una partenza debole per la borsa di, tra poco. Il focus degli investitori si concentra sulle banche centrali, dopo che la presidente della BCE, Christine Lagarde , ha sottolineato che non ci sono segnali chiari che l'......5 miliardi di dollari dai fondi sovrani della Malesia, Low aveva infatti incontrato diverse star di Hollywood e nel 2012 aveva finanziato la produzione del film The Wolf of, con ...

‘Buy Cina, sell AI’, la scommessa contrarian a Wall Street Borse.it

THIS IS A BREAKING NEWS UPDATE. AP’s earlier story follows below. Wall Street crept modestly lower for a second straight day Tuesday, following a weekslong rally that carried markets to an 10-month ...CNBC Here's how the A.I. craze is powering tech's outperformance in the market Gunjan Banerji, The Wall Street Journal reporter, joins 'Squawk Box' to discuss the surging tech inflows prompted by the ...