Walker spegne l’allarme | «Sto bene | non mi perderò la finale»

(Di martedì 6 giugno 2023) Dopo le notizie delle ultime ore su una possibile assenza per la tra Inter e Manchester City (vedi articolo), Kyle ha voluto rassicurare i suoi tifosi. Ai microfoni di Sky Sports UK, il difensore ha spiegato i motivi della sua assenza dall'allenamento di oggi. DISPONIBILE AL 100% – Kyle ogni allarme dopo aver saltato l'allenamento di oggi. Il difensore stesso ha spiegato il motivo, confermando poi la sua presenza per Manchester City-Inter: «Sto, sto solo invecchiando! Sono in buone condizioni, ho solo preso un giorno di recupero in più. Ho giocato tanto nelle ultime settimane e il mister mi ha lasciato riposare di più. Ho di Champions League per nulla al mondo».