Vomero | blocca il traffico con l’auto in doppia fila e spacca finestrino bus

Un autobus linea 181, arrivato in Via Luca Giordano al, non riuscendo a svoltare a sinistra per Via Alessandro Scarlatti a causa di una Renault Clio ferma in doppia fila, con le luci di ...

Ha lasciato l'auto in doppia fila con la moglie incinta a bordo, bloccando per circa un quarto d'ora un bus dell'Anm e di conseguenza tutto il traffico. (ANSA) ...Ieri pomeriggio si è consumata l'ennesima aggressione, sfociata in atto vandalico, nei confronti di un autista dell'ANM e dell'autobus che conduceva. Un autobus linea 181, arrivato in Via Luca Giordan ...