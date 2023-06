Volley | VNL 2023 A volte ritornano! L’Argentina affronta al debutto l’Italia due anni dopo il quarto di finale di Tokyo

(Di martedì 6 giugno 2023) Aritornano e l’esito si spera possa essere diversa.torna ad incrociare le armi cona quasi duedi distanza dal 3-2 che eliminò gli azzurri dal torneo olimpico di. E’ untutt’altro che semplice per la Nazionale non ancora al completo di Fefè De Giorgi che si trova di fronte una Nazionale esperta e coriacea come quella allenata da Marcelo Mendez che, nel primo incontro della trasferta canadese, vorrà partire con il piede giusto. Sarà una Nazionale sperimentale, quella italiana, che qualche meccanismo lo ha già oliato nel triangolare vinto a Cavalese ma che ha bisogno di un poi’ di rodaggio, quindi chiedere una vittoria o comunque una prova convincente ai ragazzi di De Giorgi da subito potrebbe essere troppo. Paolo Porro ha dimostrato ...

... il legame con il Consorzio Verodiventa quindi sempre più forte. La palleggiatrice delle ... vincendo il titolo di miglior palleggiatrice del Campionato Europeo 2021 e della2022, ...Due estati fa ho anche potuto conoscere Giulio Bregoli facendo con lui un percorso in: mi faceva piacere lavorare con lui anche in un ...Tutte le partite delle azzurre e in generale della, saranno trasmesse in diretta streaming così ... sulla piattaforma tv Volleyball World TV - welcome.volleyballworld.tv Leggi i commenti: ...

Pallavolo VNL M – L’arrivo degli Azzurri in Canada ivolleymagazine

Gli schiacciatori sono Luciano Visentin, protagonista nel campionato tedesco con la maglia del Friedrichshafen, Luciano Palonsky, in passato a Taranto e ora in Ucraina con la maglia del Volley Club ...Gli azzurri attesi all’esordio stagionale in Volleyball Nations League ad Ottawa dove alle 22.30 italiane affronteranno l'Argentina ...